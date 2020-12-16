17 bin imam, müezzin ve öğretici, kadro davası açacak

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticisi statüsünde 27 bine yakın 4-b sözleşmeli çalışan olduğunu belirten Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Bunlardan 9 bin 500’ü çıkan bir yasayla, bulundukları yerde 4 yıl görev yaptıktan sonra doğrudan kadroya alınmış olacak. Fakat 2019 öncesi çalışmaya başlayan 17 bin kişi bu kanuna tabi olmadı. Şimdi bu 17 bin kişi mahkemeye gitmeye başladı” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Ünal, mahkemelerin bazı personeller için sonuç vermeye başladığını aktararak "10 arkadaşımız mahkeme kararıyla kadrolu oldu. 17 bin kişi de kurumlarına müracaat edip mahkemelere başvuruyor. Benzeri durumda 9 bin kişi kadar da Sağlık Bakanlığı’nda var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e mektup yazdıklarını belirten Ünal, “Adalet Bakanımıza yazdığımız mektupta bu konuyu kabinede gündeme getirmesini istedik. Bu arkadaşlarımız bir maddeyle kadroya geçebilir. Salgın ortamında insanları mahkemelere götürüp bulaş riskini artırmamak gerekiyor” dedi.

AKP ve MHP grup başkanvekillerine de dosyalarını sunduklarını söyleyen Ünal, "Bizim esas derdimiz kamudaki tüm sözleşmelilerin kadroya geçmesi ama şu an acil olarak mahkemeden önce devleti yönetenlerin bir kanun düzenlemesini yapıp bu personeli kadroya geçirmesi elzem. Artık ertelenmemeli" ifadesini kullandı.