Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 17 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

İddiaya göre Niyazi K, kent merkezinde kullanılmayan bir fabrikadan demir malzeme çalmak isterken güvenlik görevlisinin fark etmesi üzerine kaçtı. İhbar üzerine kullanılmayan fabrikaya gelen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, Niyazi K'yi hırsızlık girişimi sırasında kullandığı kamyonetle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, aralarında hırsızlığın da bulunduğu 17 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Niyazi K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.