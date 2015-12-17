17 Aralık'ın yıldönümünde Yasin Topçu dahil 6 polise yakalama kararı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasında "usulsüzlük yaptıkları ve kumpas kurdukları" iddiasıyla bazı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemece serbest bırakılan 14 şüpheliden aralarında eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu'nun da bulunduğu 6'sı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, İstanbul merkezli 13 ilde emniyet personeline yönelik ortaklaşa düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sının serbest bırakılmasına yaptığı itirazı, Nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi.

İtirazı kabul eden hakimlik, şüpheliler dönemin İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, eski Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Mehmet Yeşilkaya, eski başkomiser Mehmet Akif Üner, Hayri Akın, Duran Denizci ve Alparslan Çalışkan hakkında "atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunması ile bu aşamada adli kontrol tedbirinin yeterli olmayacağı" gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.