17 Aralık'ın yıldönümünde 'hırsızlık var' diyen gözaltına alındı

17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yıldönümünde yolsuzluğu simgeleyen afişler yasakladı, sendikacıları gözaltına aldı.

Ankara polisi, 17-25 Aralık operasyonlarının yıldönümü nedeniyle Kızılay merkezinde mobil gözaltı birimi kurdu.



Kızılay meydanından geçen hemen hemen herkese kimlik soran, üst araması yapan polisler, birçok kişiyi de gözaltına aldı. Ayrıca bölgede bulunan ve çekim yapan DİHA, BirGün Gazetesi ve Milliyet Gazetesi muhabirlerine de saldıran sivil polisler, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Ak Saray önündeki protestoda 7 liseli yaka paça gözaltına alındı

Ankara’da da Liseli Genç Umut üyesi öğrenciler, toplu taşıma aracı ile Aksaray’ın önüne geldi. Öğrenciler, yanlarında getirdikleri ayakkabı kutusu, madenci bareti ve fidan ağacı ile gösteri yapmak istedi. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Korumaları ve devriye bekleyen asayiş ekibi 7 liseli öğrenciyi yere yatırılarak yaka paça gözaltına aldı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan Halk Bankası önünde de eylem yapan 5 SDP üyesi gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki oturma eylemine polis müdahale etti

Evrensel.net'in haberine göre, Diyarbakır’da KESK bileşenleri tarafından 17 Aralık yolsuzluk operasyonun yıldönümü nedeniyle AKP il binasına yapılmak istenen yürüyüş polislerin engeline takıldı. Polis oturma eylemine müdahale etti, 21 KESK üyesini darp ederek gözaltına aldı. Sendika üyeleri sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

Muş’ta yapılan eylemde de gözaltı furyası vardı. KESK’in AKP İl binası önünde yapmak istediği eyleme polis müdahalesi gerçekleşti ve gözaltılar yaşandı.

'Memleketi soydunuz, kutulara koydunuz'

Adana’da yolsuzlukları protesto etmek isteyenler polis barikatıyla karşılaştı. KESK’in çağrısıyla yapılan eyleme katılanlar boş ayakkabı kutuları taşıdı. “Memleketi soydunuz kutulara koydunuz” sloganları atan kitlenin önü Atatürk parkında polis barikatıyla kesildi. AKP binasında yürümek isteyen kitle polisin tutumunu oturma eylemi yaparak protesto etti. Yürüyüşe devam eden kitle, Atatürk Caddesi Gülbahçesi Sitesi civarında basın açıklaması yaptı.



İzmir'de sakin geçti

İzmir Emek ve Demokrasi güçlerinin adresi Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ydi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşlar, “Hırsız var. Yolsuzluğa karşı emekçiler hesap soruyor” pankartı açarak “Sarayla değil emekliye bütçe”, “Yoksulluk, yolsuzluk düzenine hayır” sloganları attı. Açıklamada hükümetin sahte gündemler yaratmasının kabul edilemeyeceği, Diyarbakır ve Muş’ta gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istendi.

Eskişehir’de 17 Aralık’ın yıldönümü nedeniyle yapılan 3 farklı eylem yapıldı. KESK üyesi emekçiler, Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak Kanatlı Alışveriş Merkezine yürüdü. “Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak” pankartı açan KESK’liler, ellerinde ayakkabı kutuları ile yürüdü. Üniversite öğrencileri de “Ali’ye kıyanlar memleketi soyanlar” sloganıyla Anadolu Üniversitesi’nde eylem yaptı. Siyasi partiler ise, Espark önünde bir araya geldi.

İstanbul’da KESK’in çağrısıyla Kadıköy Boğa’da bir araya gelen çok sayıda kişi, sloganlarla iskeleye yürüyerek yolsuzlukların üzerinin kapatılmasını protesto etti.