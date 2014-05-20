17 Aralık şüphelisi Emin Hayyam'a ait 1,5 milyon TL iade edildi

17 Aralık soruşturması kapsamında Duru Döviz'in sahibi Emin Hayyam gözaltına alınmış ve döviz bürosundaki 568 bin 924 dolar, 60 bin 600 Euro ve 176 bin TL paraya el konulmuştu.

Cem Tursun’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, Hayyam'ın avukatları, geçtiğimiz günlerde el konulan paraların iadesini talep etti. Hayyam'ın talebini değerlendiren soruşturma savcısı, söz konusu paranın suç örgütünün faaliyetleri kapsamında elde edilmediğine karar verdi. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki para da Emin Hayyam'a iade edildi. Geçen hafta da, 17 Aralık soruşturması kapsamında Rıza Sarraf hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı savcılık tarafından kaldırılmıştı.