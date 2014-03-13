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17 Aralık sonrası görevden alınan polisler için yürütmeyi durdurma

Sakarya'da görevden alınma kararından sonra İdare Mahkemesi'ne başvuran iki polis için yürütmeyi durdurma kararı verildi

13 Mart 2014 12:26

İstanbul'da 17 Aralık'ta gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından görevlerinden alınan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ziya Aygen ile İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'ın görevlerinden alınmalarıyla ilgili Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. 
Zafer Tokuş'un DHA'da yer alan haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde 17 Aralık soruşturmasının birinci sayfasında 25 Aralık tarihinde İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça daha sonra da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Ziya Aygün görevlerinden alınarak başka birimlerde görevlendirilmişlerdi. İki polis müdürü görevlerinden alınmalarıyla ilgili olarak Sakarya İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare Mahkemesi dava dilekçesini inceledikten sonra Sakarya Valiliği'nin iki polis müdürü hakkında verdiği görevlerinden alınmalarıyla ilgili karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararı Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne tebliğ edildi.

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