'17 Aralık operasyonunu paralel yapı değil devletin vicdanı yaptı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Okmeydanı’nda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Burak Can Karamanoğlu'nun katillerinin bulunması için Başbakan Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu," Senin görevin katilleri bulmaktır. Bunu yapmadığın takdirde iki elim yakanda olacaktır" dedi.

Hükümetin 'Paralel yapı' eleştirilerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bakmayın siz paralel devlet laflarına, operasyonu devletin vicdanı yapmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki ilk büyük mitingini Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu ve İdris Tiftikçi’nin haberine göre, Kılıçdaroğlu iki saat gecikmeli olarak saat 16.00'da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte miting alanına geldi. Önceki mitinglerde olduğu gibi Gaziosmanpaşa mitinginde de kalabalığa seyyar dev ekran üzerinden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları dinletildi. Aynı anda Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki sabit dev ekrandan da Ak Partili Belediyelerin icraatları gösteren reklam filmi gösteriliyordu.

CHP mitinginde polisin azlığı dikkat çekti. Platformun bulunduğu bölüm harici, herhangi bir polis kontrol noktasının bulunmadığı alana CHP'liler yürüyerek geldi. Miting sırasında Deniz Gezmiş posteri açıldı. Ekmek taşıyanlar oldu. Miting çevresindeki kafelerin balkonları da tamamen doldu. Kalabalığa yapılan müzik yayını ikindi ezanı okunurken kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte halkı selamladı. 30 Mart'ta yeni bir ülke olacak, barışı istediğimiz, özgürlüğü istediğimiz, temiz siyasetin olduğu bir Türkiye'ye var mısınız " diyerek sözlerine başladı.

‘Ölünün arkasından kötü konuşmadan…’

"Söz veriyorum. Hayatımı size adayacağım" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu kadar kalabalık toplandınız. İnşallah Başçalan görmez. Görürse morali bozulur. 76 milyon yurttaştan hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bu hafta iki kaybımız oldu. Biri Berkin, birisi Burak Can. İkisine de Allah rahmet eylesin diyoruz. Hiç bir yurttaşımızı ayırmadan, ölenin arkasından kötü konuşmadan, ikisi de bizim çocuğumuz. Ailelerinizi seviyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz" diye konuştu.

‘Burak Can'ın katillerini bul’

Bu cinayetler olmadan önce halkı provokasyonlar konusunda uyardığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Burak Can Karamanoğlu'nun katillerinin bulunması için Başbakan Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu," Senin görevin katilleri bulmaktır. Bunu yapmadığın takdirde iki elim yakanda olacaktır" dedi.

‘Her kuruş alnımın teri’

Ceplerini doldurmak için siyaset yapmadıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakın unutmayın, siyasetçi zenginleşiyorsa, halk fakirleşiyor demektir. Ben zenginleşmeyeceğim, halkın cebi para görecek. Ben hiç bir zaman yoksulluk edebiyatı yapmadım. Allah'a şükür babam memurdu. 7 kardeştik. Üniversiteyi sadece ben okudum. Akşam evimizde tencere kaynardı .Kazandığım her kuruş benim alın terimin karşılığıdır" ifadesini kullandı.

‘Sloganın patentini alır’

Kalabalıktan atılan "Hırsız Tayyip" sloganlarına değinen Kılıçdaroğlu, “Şimdi siz böyle söylerseniz, yarın gider bu sloganın patentini alır, sizden para ister” dedi.

‘İstanbul talan edilmeyecek’

İstanbul'un Paris'le, Londra'yla yarışması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul mutlu insanların yaşadığı bir kent olmalı. Bakın ne güzel, İstanbul deyince akla bir isim geliyor. Akla bir isim geliyor. Mustafa Sarıgül geliyor. İstanbul’un kaderini el ele değiştireceğiz. İstanbul, İstanbul'dan yönetilecek. İstanbul'u başkaları yönetmeyecek. İstanbul talan edilmeyecek" diye konuştu.

‘Bırakın Sivas'ın ötesini Pekin'e de gidiyorum’

CHP'nin Sivas'ın ötesine gidemediği şeklinde bir eleştiri olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hakkari'ye de gidiyorum. Edirne'ye de gidiyorum. 81 ilde CHP var. Bir dönem diyorlardı 'Sivas'ın ötesine gidemiyorlar' diye. Bırakın Sivas'ın ötesini Pekin'e de gidiyorum, Londra'ya da, Paris'e de" şeklinde konuştu.

‘Müslüman kanının sorumlusu bu hükümet’

Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bu hükümet ülkeyi kendi içinde kapattı" dedi. Sözü, Suriye'deki iç savaşa getiren Kılıçdaroğlu, "Başbakanlık koltuğunda oturan bu adam Türkiye'den silahları TIR'larla gönderiyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bir hükümet Müslüman dünyasında kan akacak bir olayın içine girmemiştir. İlk kez bu hükümet Suriye'de akan Müslüman kanının sorumlusudur" dedi.

‘Bilal'i pasta almaya gönderir’

17 Aralık günü Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye o sabah farklı bir Türkiye'ydi. İlk kez dünya tarihinde bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğu ortaya konuldu. Buradan arkadaşlarım o ses kayıtlarını izlettiler. Bilal oğlana telefon açıyor. Şu bakanların çocuklarının evlerinden arama yapılıyor. Polis gelebilir. Parayı sıfırlayın diye. Bilal'i ekmeğe göndermez, pasta almaya gönderir. Çünkü her yeri para dolu" diye konuştu.

‘Operasyonu devletin vicdanı yapmıştır’

Hükümetin 'Paralel yapı' eleştirilerine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bakmayın siz paralel devlet laflarına, operasyonu devletin vicdanı yapmıştır" dedi. 17 Aralık sonrası bakanların rüşvet aldıkları iddialarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, AB Eski Bakanı Egemen Bağış'tan söz ederken " Hani şu Berkin'in cenaze törenine gidenlere ölü sevici diyen ahlaksız adam. 3 seferde 1.5 milyon dolar götürmüş "dedi.

‘Cüzdanı çalınan vatandaş hırsız var diye bağıramadı’

Başbakan Erdoğan'ın Eskişehir mitinginde kendisine hakaretler ettiğini ve bunlara yanıt vermeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı mitingte yaşanan bir olayı şöyle anlattı: Vatandaşın biri merak ediyor, mitinge gidiyor bakıyor. Gitmiş mitinge cüzdan yok. Korkudan hırsız var diye bağıramıyor. Hırsız var dese dayağı yiyecek

İşadamlarına ‘eleştiri özgürlüğü’ çağrısı

Konuşmasının sonunda işadamlarına seslenmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Oy verin vermeyin CHP'ye. CHP iktidarında bizi eleştirdiğin zaman beni eleştirdin diye sana ertesi gün maliye memuru göndermeyeceğim. Eleştiri özgürlüğü getireceğim. Hiç bir işadamına siyasi baskı kurmayacağım. Onlardan istediğim bir şey var, üretim" diye konuştu.

Sarıgül'e mikrofon verdi

Mitingin sonunda Mustafa Sarıgül'ü sahneye çağıran CHP Lideri mikrofonu konuşması için Sarıgül'e uzattı. Sarıgül alanda bulunan caminin temelini CHP Gençlik kolları başkanıyken attıklarını anlatıp konuşmasını kısa kesti. “Bizim parti terbiyemizde Genel Başkan konuşurken konuşmak” yok diyen Sarıgül, mikrofonu Kılıçdaroğlu'nu iade etti.