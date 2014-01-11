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Politika

17 Aralık operasyonu AKP’nin seçim stratejisini değiştirdi mi?

17 Aralık operasyonunun ardından AKP'nin seçim stratejisini değiştirdiği ve seçmenlere CHP ile MHP'nin koalisyon yapacağı söylemini kullanacağı öne sürülüyor

11 Ocak 2014 13:06

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen, dört eski bakanın isminin karıştığı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonun, AKP’nin, seçim stratejisini değiştirmesine yol açtığı öne sürüldü.

Taraf gazetesi Ankara Temsilcisi Hüseyin Özay’ın haberine göre, özellikle hakkında dava açılmış veya adı yolsuzluk iddialarına karışmış adaylar listeler açıklanmadan önce kontrole alındı. AKP, CHP ve MHP koalisyonuna karşı da yeni seçim kampanyaları hazırladı.

 

Seçim kampanyaları

 

Habere göre, AKP’nin “Seçim ayarlı operasyon” olarak nitelendirdiği yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, partilerin 30 Mart seçim kampanyalarını da etkiledi. Özellikle AKP, son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine stratejisini değiştirme ihtiyacı duydu.

AKP kulislerinde dolaşan bilgilere göre, AKP kurmayları, “seçim danışmanları” ve “reklam kampanyasını üstlenen danışman şirketlerle” seçimde kullanılacak kampanyalar üzerinde çalışıyor. Kampanyalarda, bu kez “yolsuzlukla mücadelenin”, “AKP’den rahatsız olan çevrelerin hükümeti yıkma girişimlerinin” ağırlıklı olarak kullanılacağı öğrenildi.

 

Adaylara çapraz kontrol

 

AKP’nin, yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının ardından, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri için belirlenen adayları yeniden kontrole aldığı öne sürülüyor. Bu çerçevede, Ankara kulislerinde YSK’ya teslim edilen listelerde bazı değişiklikler yapılabileceği konuşuluyor. Seçim döneminde, cemaat aleyhinde sözler kullanılmayacak. AKP kurmayları cemaate yönelik ağır eleştiriler içeren söylemleri doğru bulmuyor. Bunun yerine, diğer cemaatlerin harekete geçirilmesi öngörüldü. Bu kapsamda, diğer cemaat üyelerinin Gülen Hareketi’nin yanlış içinde olduğunu vurgulayarak AKP’ye destek sağlaması esas alındı. AKP, yerel seçimlerde olası bir CHP ve MHP koalisyonuna karşı da farklı kampanyaları hayata geçirmeyi planlıyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, CHP’nin MHP kökenli adayı Mansur Yavaş’ın başkenti kazanma olasılığına karşılık farklı söylemler geliştirilecek. Örneğin, MHP seçmeninin CHP’ye oy vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yine İstanbul konusunda da aynı seçim ittifakının yapılmaması için, CHP ve MHP karşıtlığı ön plana çıkarılacak. Güneydoğu illerinde ise AKP, çözüm sürecine dayalı bir kampanya yürütecek.

 

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