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25 Aralık savcısı ve hâkiminin dosyası Yargıtay 16. Ceza'ya gönderildi

Davaya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi bakıyordu

25 Kasım 2015 17:07

17-25 Aralık savcısı Muammer Akkaş ve hâkim Süleyman Karaçöl'ün yargılandığı davada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyayı görevsizlik kararıyla terör ve örgüt suçlarına bakan 16. Ceza Dairesine gönderdi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 25 Aralık soruşturmasında görev alan eski savcı Muammer Akkaş ve eski hâkim Süleyman Karaçöl'ün 'görevi kötüye kullanma ve ihmal' suçundan yargılandıkları davada, Akkaş hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan da yargılama yapılması ihtimali nedeniyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi.

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