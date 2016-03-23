17-25 Aralık savcısı Celal Kara hakkında yakalama kararı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 17 Aralık soruşturmasını yürüten ve meslekten ihraç edilen Cumhuriyet savcısı Celal Kara hakkında "yakalama emri düzenlenmesini" kararlaştırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Savcı Celal Kara hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan açılan davanın görülmesine Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde devam edildi. Mübaşir duruşma başında davanın 31 müştekisinin isimlerini tek tek okudu. Rıza Sarraf'ın adının da okunduğu sırada duruşmaya gelen kimsenin olmadığı görüldü. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, savunması alınması amacıyla hakkında zorla getirilme kararı alınan Savcı Celal Kara'nın adresinde bulunamadığını Anadolu Ajansı'na yansıyan haberlerde de sanığın yurt dışına çıktığının anlaşıldığını kaydetti. Savcı Zeybek bu nedenle sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme Daire Başkanı Bahri Demirel, sanığın yurt dışına kaçtığının savunması ve delillerinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Başkan Demirel duruşmaya gelmeyen Sanık Kara'nın avukatının mazeretinin kabulüne karar vererek duruşmayı 24 Nisan 2016 tarihine erteledi.