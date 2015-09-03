17-25 Aralık savcılarının ihraç talebi itirazına ret

Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihraç kararına yapılan itirazlar HSYK Genel Kurulunca reddedildi.

HSYK 3. Dairesinin "17-25 Aralık soruşturmaları"nın savcılarıyla ilgili aldığı soruşturma izni kararı, o tarihte HSYK Başkanı da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştı. Daire, savcılarla ilgili soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmaları talebinde de bulunmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet savcıları Öz, Kara, Akkaş ve Yüzgeç ile hakim Karaçöl'ün haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarına karar veren HSYK 2. Dairesi, soruşturma sonunda bu kişileri meslekten ihraç etmişti.

İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kanununun 69. maddesinin son fıkrasına göre alınmıştı.

Kanunun 69. maddesi, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmünü içeriyor.

İhraç kararına ilişkin yeniden inceleme talepleri ise HSYK 2. Dairesince reddedildi. Karara karşı Genel Kurul'a itiraz edilebiliyor.

Öz'ün dosyasındaki eksiklikle ilgili soruşturma



Bu arada, HSYK'nın meslekten ihraç ettiği eski savcı Öz'e tebliğ için kargoya verilen evrakın kaybolması üzerine soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, HSYK, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in tebligat dosyalarını PTT Kargo'ya verdi.

Zekeriya Öz'ün avukatı, eksiklik olduğu gerekçesiyle dosyayı iade etti. Dosyanın kuruldan tam gönderildiğini belirleyen HSYK, PTT'de konuyla ilgili idari soruşturma yapılmasını istedi ve başsavcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

HSYK'nın olay üzerine evrak eksiklerini tamamlayarak, ihraç kararını 10 Ağustos'ta Öz'ün avukatına tebliğ ettiği öğrenildi.