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17-25 Aralık savcıları ve hâkimi hakkındaki iddianameler kabul edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, 3 Mart'ta söz konusu 3 kişi için yargılama izni vermişti

29 Nisan 2015 18:15

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ile Muammer Akkaş hakkında ''görevi kötüye kullanma'', hâkim Süleyman Karaçöl hakkında ise ''görevi ihmal'' suçlarından hazırlanan iddianameleri kabul etti.

17-25 Aralık soruşturmasını yürüten savcılar Celal Kara ve Muammer Akkaş ile yakalama kararlarını veren Hakim Süleyman Karaçöl hakkındaki iddianameler kabul edildi.

Savcılar Kara ve Akkaş "görevi kötüye kullanma", Hakim Süleyman Karaçöl ise "görevi ihmal" suçlamasıyla Yargıtay'da yargılanacak.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, 3 Mart'ta söz konusu 3 kişi için yargılama izni vermişti.

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