17-25 Aralık savcıları meslekten ihraç edildi!

HSYK, 2. Dairesi, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarını düzenleyen savcılar; Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve hâkimi Süleyman Karaçöl'ün meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

HSYK ihraç kararını 5'e 2 oy çokluğuyla aldı.

4 savcı ve 1 hâkimin meslekten ihracına yol açan açığa alma gerekçesi hükümete karşı darbe girişimi yapmak olarak açıklandı.

Dairenin kararını, Hakimler ve Savcılar Kanunun 69. maddesinin son fıkrasına göre aldığı öğrenildi.

Kanunun 69. maddesi, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmünü içeriyor.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklama yapan Zekariya Öz, HYSK’nın yetki gaspı yaptığını savundu.

Öz'den karara ilk tepki: Yetki gaspı yapıldı

Kararla ilgili açıklama yapan Zekeriya Öz, tweetlerinde (Mesajlar yazıldığı gibi alınmıştır) şu ifadeleri kullandı:

Haberler doğruysa HSYK yetki gaspı yapmıştır.Verdiği karar yok hükmündedir verdiği kararda milletinden gecikmeden ötürü özür de dilememiştir.

HSYK anayasa ve yasaları çiğneyerek savunmamızı dahi almadan yukardan aldığı talimatla bu kararları vermiştir yazıklar olsun bağımlı HSYKya.

HSYK’da CB nin atladığı türbanlı üye biz burada Siyasal yargılama yapıyoruz diyerek, kararların kimin talimatıyla verildiğini itiraf etmiş.

HSYK 2. Daire Başkanı : Üyelerimiz kimseden etkilenmedi

Kararla ilgili açıklama yapan HSYK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, "Kurul'daki arkadaşlarımızın hepsi onurlu hukuk insanlarıdır. Kararları herkes kendi vicdani kanaatlerine göre vermiştir. Hiçbirisinin hiç kimseden etkilenmesi söz konusu değildir" dedi.

Görevden uzaklaştırılmışlardı

HSYK 3. Dairesi'nin "17-25 Aralık soruşturmaları"nın savcılarıyla ilgili aldığı soruşturma izni kararı, o tarihte HSYK Başkanı da olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tarafından onaylanmıştı.

Daire, savcılarla ilgili soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmaları talebinde de bulunmuştu.

Daire de Cumhuriyet savcıları Öz, Kara, Akkaş ve Yüzgeç ile hakim Karaçöl'ün haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Bu kişiler hakkında yargılama izni de verildiğinden savcılar ile hakim Karaçöl hakkındaki dosya, iddianame hazırlanmak üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

‘Yargıtay'da yargılanacaklar’

Dosyanın gönderildiği Bakırköy Başsavcılığı, savcı Akkaş ve hakim Karaçöl ile ilgili iddianameyi tamamlamış, Başsavcılık da hazırladığı iddianameyi Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Bu kişiler, birinci derece hakim ve savcı olmaları nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtayda yargılanacak.