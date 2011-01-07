T24 LogoT24 Logo
Dünya

16’lık öğrencisiyle otomobilde basıldı

ABD’de bir öğretmen öğrencisyle aracında seks yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

07 Ocak 2011 02:00

T24 - ABD’de bir öğretmen öğrencisyle aracında seks yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı


Olay salı günü Illinois eyaletinin Plainfield kentinde meydana geldi. Plainfield North isimli okulda dans ve beden eğitimi öğretmeni olan 27 yaşındaki Ashley Blumenshine’ın 16 yaşındaki öğrencisiyle otomobilde uygunsuz bir vaziyette yakalandığını açıklayan polis araçta kanıt olarak bir prezervatifin de bulunduğunu belirtti.  

16’lık öğrencisiyle otomobilde basıldı

Kohl’s Mağazası’nın otoparkında baskına uğrayan ikilinin polisin gelmesinden kısa süre önce seks yaptıkları iddia ediliyor. Gözaltına alınan Blumenshine’ın avukatı, öğretmenin masum olduğunun savunurken, okuldan mezun olan bir kişi de öğretmeni nazik bir hanımefendi olarak hatırladığını ifade etti. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24