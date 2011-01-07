16’lık öğrencisiyle otomobilde basıldı

T24 - ABD’de bir öğretmen öğrencisyle aracında seks yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı



Olay salı günü Illinois eyaletinin Plainfield kentinde meydana geldi. Plainfield North isimli okulda dans ve beden eğitimi öğretmeni olan 27 yaşındaki Ashley Blumenshine’ın 16 yaşındaki öğrencisiyle otomobilde uygunsuz bir vaziyette yakalandığını açıklayan polis araçta kanıt olarak bir prezervatifin de bulunduğunu belirtti.







Kohl’s Mağazası’nın otoparkında baskına uğrayan ikilinin polisin gelmesinden kısa süre önce seks yaptıkları iddia ediliyor. Gözaltına alınan Blumenshine’ın avukatı, öğretmenin masum olduğunun savunurken, okuldan mezun olan bir kişi de öğretmeni nazik bir hanımefendi olarak hatırladığını ifade etti.