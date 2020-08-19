169 avukat ve akademisyenden Britanya hükûmetine Wikileaks kurucusu Assange'ın iade sürecinin durdurulması için çağrı

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Çeşitli ülkelerden avukatlar ve hukuk akademisyenleri Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek yargı sürecinin durdurulması için Britanya hükûmetine çağrı yaptı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Adalet Bakanı Robert Auckland, Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İçişleri Bakanı Priti Patel'e gönderilen mektupta 169 kişi ve kurum hükûmetten yargı sürecine müdahale edilmesini talep etti.

Lawyers For Assange kampanyası tarafından hazırlanan mektupta hükûmetin "uluslararası hukuk ve insan hakları" kapsamında bu süreci durdurması gerektiği ifade edildi.

Kampanyacılar, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda ordaki yargı sürecinin bir "şova dönüşeceğini" iddia etti.

Britanya'da tutuklu bulunan Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.