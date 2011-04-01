-166 TÜRK ÖZEL UÇAKLA DÖNECEK CERBE (A.A) - 31.03.2011 - Libya'dan Tunus sınırına gelen ve tamamına yakınını Türklerin oluşturduğu 166 kişilik bir grup Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla yurda dönecek. Libya'daki çatışmaların başında bu ülkede çalışan Türk vatandaşlarının büyük gruplar halinde tahliyesinin ardından, Türkiye'nin Tunus ve Trablus Büyükelçiliklerinin organize ettiği tahliye operasyonuyla bugün akşam saatlerinde 166 kişiden oluşan bir grup Tunus sınırındaki Ras Cebir hudut kapısına geldi. İçlerinde 2 Fas, 2 Tunus ve 1 Libya vatandaşının da bulunduğu kafileyi taşıyacak özel uçağın TSİ geceyarısından sonra Tunus'un Cerbe havaalanından hareket etmesi bekleniyor. Kafiledeki Türk vatandaşlarının bir bölümü bu ülkede faaliyet gösteren inşaat firmalarının personelinden, bir kısmı da Libya'da kendi ticari işlerini yapanlardan oluşuyor. Tahliye edilen Türkler, Türkiye'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtirken, operasyon sırasında kendilerine her türlü yardım ve kolaylığın sağlanmasından dolayı Türk makamlarına müteşekkir olduklarını kaydettiler. Özellikle Trablus dışındaki uzak bölgelerden gelenlerin bilgisayar, cep telefonu, sim kartlarına el konulduğunu anlatan Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı Libya'da can güvenliklerinin kalmadığını ve ülkede kaosun hakim olduğunu söylediler. Tahliye edilen Türk vatandaşlarının bir kısmı özellikle kendi ticari işlerini yapanlar, Libya'da güven ve istikrar yeniden tesis edilinceye dek bu ülkeye gitmeyeceklerini belirtirken, bir kısmı da Libya'ya bir daha hiç dönmeyeceklerini anlattılar. Libya'daki büyük inşaat projelerinde çalışan şirketlerin çalışanları ise bu ülkeye daha sonra yeniden dönmeye hazır olduklarını, hatta bazıları şu anda izin için Türkiye'ye gittiklerini bildirdiler. Trablus yakınlarında lokanta işleten Metin Çimen, Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdikten sonra, ev sahibi ve komşularının kendisini bıçak zoruyla soymaya kalkıştığını, otomobil tamirciliği yapan Yaşar Yılmaz da işyeri sahibinin tamir için gelen araçlara el koyduğunu anlattı. Tahliye edilen Türkler, Libya'da şeker, un ve yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra önemli ölçüde akaryakıt sıkıntısı çekildiğini, güven ortamının bulunmadığına işaret ettiler.