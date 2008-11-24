160 boğanın katili 10 yaşında

Michelito henüz 10 yaşında; ama şimdiden 160 boğayı öldürerek arena dünyasının önemli isimlerinden biri olmaya aday.



Aslında diğer çocuklardan pek bir farkı yok. Gitar çalıyor, internete girip oyun oynuyor, 'Örümcek Adam' izlemeyi seviyor. Ancak dev arenaya çıkıp, boyundan büyük boğalara meydan okumaktan da geri kalmıyor.



Babası da bir matador olan 10 yaşındaki Michelito, şimdiden 160 boğayı öldürdüğü için geleceğin en parlak matadorlarından biri olarak gösteriliyor.



Dünyada onun kadar genç matadorlar olsa da, aralarında en başarılı olanların başında gelen Michelito, baba mesleğini icra etmekten bir hayli mutlu!



"Babam da matador. Ondan daha ünlü olmak ve hayatım boyunca boğa güreşi yapmak istiyorum"



Michelito’nun hayran olduğu bir matador var ki 1947’de bir boğanın boynuz darbesiyle ölen "İspanyol Manolete"si Manuel Rodriguez. Rodriguez'in izinden gitmek isteyen küçük matador, babasını da kendine örnek alıyor.



Arenada gün geçtikçe daha da başarılı olabilmek için her gün antrenman yapan küçük, doğu yeri olan Peru'nun başkenti Lima'da okula gidiyor. Ödevlerini ise internetten gönderiyor.



Michelito'nun boğalarla 'savaşmaktran' keyif alması, birçok kişi tarafından da tepkiyle karşılanıyor. 10 yaşındaki bir çocuğun en masum döneminde tüm dünyanın karşı çıktığı ve büyük tartışma konusu olan İspanyolların ünlü boğa güreşleri için 'matador' olarak yetişmesi, kimilerinin büyük eleştirilerine neden oluyor.

