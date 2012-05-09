160 ağır yaralıya cerrahi müdahale!

Yeryüzü Doktorları'ndan oluşan 7 kişilik ileri cerrahi ekibi, Yemen halkına yardıma için yardıma gitti.

Ekip, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Yemen Sana'a Al-Thawra Hastanesi'nde çatışmalarda yaralanmış ve uzun süredir tedavi bekleyen 160 ağır yaralıya cerrahi müdahalede bulunacak.

Yeryüzü Doktorları gönüllüsü 7 kişilik uzman ekip Yemen'de iç çatışmalarda yaralanan ve gerekli sağlık hizmeti alamayan sivillere yardım için TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliği ile yürüttüğü "Kardeş Coğrafyalarda Sağlık Baharı" kapsamında Yemen'e gitti. Gönüllü uzman hekimlerden oluşan ekip, Yemen Sana'a Al-Thawra Hastanesi'nde uzun süredir tedavi bekleyen 160 ağır yaralıya 5-11 Mayıs tarihleri arasında cerrahi müdahalede bulunacak.

Ağırlıklı olarak ortopedi ve plastik cerrahi ameliyatları gerçekleştirecek olan ekip, aynı zamanda Yemenli doktorlara da cerrahi eğitimler verecek.

Türkiye'nin sayılı ortopedistlerinin yer aldığı ekipte şu isimler yer alıyor: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Akif Kaygusuz, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Kabukçuoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Gül, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Tözün, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Utkan Aydın, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Bilgiç ve YYD Proje Yöneticisi Mustafa Özyurt.

Ayrıca 2012 yılı boyunca Yemen'den İstanbul'a işbirliği anlaşmaları gereğince eğitim ve seminerler için gelen yerel doktorların tüm programları ile ilgilenecek olan Yeryüzü Doktorları, aynı zamanda Yemen'de düzenlenecek eğitim, sempozyum ve kongrelere de organizatör olarak katkı sağlayacak.