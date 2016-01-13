T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yıllık karısını öldüren adam: Onurlu bir insanım!

Duruşma, çiftin kızları ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi

13 Ocak 2016 10:56

16 yıllık karısını 6 kurşunla öldüren koca, mahkemede, “Gerçekleri anlatırsam, cezamda indirim uygularsınız. Anlattırmayın. Ben onurlu bir insanım” dedi.  

İstanbul Pendik'te, 28 Ekim 2015 gecesi, iki çocuğunun annesi 16 yıllık eşi Ayşe Bilgehan Üney ile eve dönerken tartışan Hakan Üney, otomobili yol kenarına çekti. Yanında taşıdığı tabancasını çeken Üney, eşini 6 kurşunla öldürdü. Cinayetten sonra polisi arayan Hakan Üney, tutuklandı.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre, Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada ifade veren Hakan Üney, “O akşam eşimi işten aldım. Yine tartıştık. Aracı sağa çektim. ‘İn konuşalım’ dedim, inmedi. Kendimi kaybettim” dedi. Hâkimin, “Neden tartışıyordunuz” sorusuna Üney, “Gerçekleri anlatırsam bana indirim uygularsınız. Anlattırmayın bana. Ben onurlu bir insanım” diye yanıt verince, hâkim, sanığı, “Biz gerçekleri ortaya çıkarmak zorundayız” diye uyardı.

 

“Sanal ortamda çok vakit geçiriyordu”

 

Hakan Üney, hâkimin bu uyarısı üzerine, karısı Ayşe Bilgehan Üney’in sanal ortamda çok vakit geçirdiğini, cep telefonuna bazı kadın isimleriyle erkekler kaydettiğini ileri sürdü. Duruşma, çiftin kızları ve diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi. 

ETİKETLER

kadın cinayetikadına yönelik şiddetmahkemeduruşmacezai indirim

İlgili Haberler

Bir kadın cinayetinde daha saygın tutum indirimi!

Karısını öldüren sanık: “Ben iyi bir baba, çocuklarını ve yuvasını seven bir insanım”

Kadın Cinayetleri Eylem Planı: Kadınlara karşı şiddette memuriyetten men verilmeli

"Annesi babası tarafından öldürülen çocuklara, annenin soyadı verilsin"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24