16 yıl sonra gelen pembe nüfus cüzdanı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 1993 yılında nüfusa erkek olarak kaydedilen 16 yaşındaki genç kıza mahkeme kararının ardından pembe nüfus cüzdanı verildi.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Haskavak köyünde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Olcay Demirtaş, babası Cemal Demirtaş ile İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, nüfusa erkek olarak kaydedildiğini belirtti ve bunun düzeltilmesini istedi.



Cemal Demirtaş, mahkemede, Doğanyurt Nüfus Müdürlüğü yetkililerinin 2 Nisan 1993'te doğan kızı Olcay Demirtaş'ı nüfus kütüğüne "erkek" olarak kaydedip mavi nüfus cüzdanı verdiğini söyledi.



Nüfus müdürlüğü görevlisinin hatasını kayıt sırasında fark edemediğini ifade eden Demirtaş, "Bugüne kadar çok sorunla karşılaştık. Sorunlar ileride daha da büyüyebilir. Yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz" dedi.



İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi, Olcay Demirtaş'ın nüfustaki cinsiyet bilgisinin "kız" olarak değiştirilmesini kararlaştırdı.



Nüfus kayıt bilgileri düzeltilen genç kıza pembe nüfus cüzdanı verildi.

