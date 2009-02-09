16 yıl önce üçü birarada

Susurluk olayının önemli isimlerini yan yana gösteren 1993 yılına ait bir fotoğraf, Fırat Haber Ajansı tarafından yayına konuldu. Fotoğrafta dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'la Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili ve halen Ergenekon soruşturmasının tutuklu sanığı İbrahim Şahin ve Özel Harekat timlerinin eğiticisi emekli Yarbay Korkut Eken bir arada görülüyor.Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde çekildiği ileri sürülen fotoğrafta dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Emin Aslan, İl Emniyet Müdürü Lütfü Eraslan, Özel Harekat Şube Müdürü Tuncay Kalaba ile özel harekat timlerinden resmi ve sivil kişiler bir arada bulunuyor.Hizbullah üyelerinin de yer aldığı ileri sürülen fotoğrafın;Ağar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atandığı 1993'ün Temmuz ayından hemen sonraki bir dönemde memleketi Elazığ'a yaptığı ziyaret sırasında çekildiği sanılıyor.