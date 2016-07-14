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Yaşam

16 yıl önce kendini Pokemon sanıp 7. kattan atlayan çocuk, asker oldu

Ferhat, hastanede doktora “Ben Pokemon’um ve Pokemon gibi uçtum” diye yanıt vermişti

14 Temmuz 2016 15:06

4 yaşındayken Mersin Mezitli’de Pokemon’a özenip yaşadıkları binanın 7’nci katından atlayarak havalanmaya çalışan Adanalı Ferhat Ağrıbaş bugün yirmi yaşında ve asker olduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, 90’lı yılların başında, akıllı telefonların henüz kullanılmadığı günlerde yaşanmıştı. Çizgi filmle başlayan tutku öyle bir boyuta vardı ki kendini Pokemon karakterlerinin yerine koyan çocuklar 'kanatlanıp' uçmaya bile çalıştı.

Uçmak isterken düşüp mucize eseri kurtulan “Pokemon”lardan biri Adanalı Ferhat Ağrıbaş’tı. Bugün 20 yaşına giren Ferhat, 4 yaşındayken Mersin Mezitli’de Pokemon’a özenip yaşadıkları binanın 7’nci katından atlayarak havalanmaya çalıştı. Çim ve toprak zemine ayakları üzerine düşen Ferhat’ın şans eseri sadece sağ bacağı kırıldı.

Ferhat, hastanede doktora “Ben Pokemon’um ve Pokemon gibi uçtum” diye yanıt vermişti.

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