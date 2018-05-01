"16 yıl önce 13 milyar olan dış ticaret açığını 77 milyar dolara çıkardık' dese bile kalabalık alkışlayacak yine"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, dış ticaret açığındaki artışı kaleme aldı. "Yazayım ama kime anlatıyorum?" diyen Muratoğlu, "Emin olun mitinglerde; 'Biz İktidara geldiğimizde 13 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığını Allah'ın izniyle 77 milyar dolara çıkardık. Kardeşlerim bu yıl sadece ilk üç ayda 21 milyar dolar dış açığa ulaştık!' deyiverse bile kalabalık alkışlayacak yine…" sözleriyle AKP seçmenine tepki gösterdi.

Bir ayda 5.9 milyar dolar dış ticaret açığı verildiğini ifade eden Muratoğlu, "Bu rakam beş adet Avrasya Tüneli'nin maliyeti… İyi mi yönetiyorsun şimdi? Sadece yılın ilk üç ayında 21 milyar dolar! Nasıl ödenecek bunlar? Lakin sokağa çıksam, bir saatimi almaz bu artışın iyi bir şey olduğuna inanacak 50 kişiyi bulmam!" diye yazdı.

Murat Muratoğlu'nun, "Dış ticaret açık kalmış fena esiyor!" başlığıyla (1 Nisan 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Yazayım ama kime anlatıyorum? Emin olun mitinglerde; “Biz İktidara geldiğimizde 13 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığını Allah'ın izniyle 77 milyar dolara çıkardık. Kardeşlerim bu yıl sadece ilk üç ayda 21 milyar dolar dış açığa ulaştık!” deyiverse bile kalabalık alkışlayacak yine…

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Sadece bir ayda 5.9 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu rakam beş adet Avrasya Tüneli'nin maliyeti… İyi mi yönetiyorsun şimdi? Sadece yılın ilk üç ayında 21 milyar dolar! Nasıl ödenecek bunlar? Lakin sokağa çıksam, bir saatimi almaz bu artışın iyi bir şey olduğuna inanacak 50 kişiyi bulmam!

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Klasik olarak diyecek ki, dünyada 538 ülkeye yerli ve milli silah ihraç etmeye başladık, insansız hava araçlarımız göklerde… İyi de o zaman bu rakamlar ne? İhracat dedikleri Türkiye'nin yurtdışına sattığı mal… Rekor kırıyoruz derler bakarız aval aval…

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Rekor kırmışsak çok mal satmışız, iyi para kazanmışız. Şöyle anlatayım; Mevcut sistemle her ay satış rekoru kır, ekonomi yine tam takır kuru bakır… En basit bakkal hesabıdır. Kazandığından fazlasını harcarsan borçlanırsın. Borçların artarsa zorlanırsın. Seçmen “arttı” lafını görünce direkt memnun oluyor! Artan ne diye sormuyor.

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Kamyon kamyon mal ihraç ediyoruz, bir ton ihraç malından ortalama 1360 dolar kazanıyoruz. Bir I-phone X Türkiye'de 1350 dolara satılıyor, tartsan 143 gram geliyor. Büyük sorun aldığımız malda… İthalatta… O zaman az alalım, çok satalım… Dâhiyane! Zira o işler olmuyor öyle… ihracat rekortmenimiz hangi sektör? Otomotiv… Geçen yıl 25.5 milyar dolarlık satış yapmışız.

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İyi de bu ihracatı yapabilmek için 16.6 milyar dolarlık ara malı ithal etmişiz. Yani? Yaklaşık 9 milyar dolar kârdayız gibi görünüyor. Güzel kardeşim otomotiv deyince 21 milyar dolarlık da taşıt ithal etmişiz. Sektör bazında yine 12 milyar dolar eksideyiz!

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İhracat rekortmenlerine bakalım… Ford, Fiat, Renault, Toyota, Mercedes, Bosch… Ey Amerika, ey Almanlar! Arkasından atıp tutuğun yabancılar… Bu ülkede kurulu şirketleri toplam ihracatın yarısından fazlasını yapıyorlar. Sağ olsunlar da herhalde babalarının hayrına yapmıyorlar. Ettikleri kârı ülkelerine transfer ediyorlar.

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İleri teknoloji ürünleri tarlada yetişmiyor. Üretebilmek için ülkenin önce eğitime önem vermesi gerekiyor. Neyse ki ramazan geliyor. Yıllardır en büyük merakımız olan “sakız orucu bozar mı?”, “müzik dinlemek günah mı?”, “çıplak yıkanmak yasak mı?” sorularının cevabını bulursak belki de önümüz açılacak. Ülke olarak orada takıldık kaldık

