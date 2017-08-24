16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hayrullah Yaşar, polis tarafından yakalandı.

Farklı zamanlarda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hayrullah Yaşar, iddiaya göre yaklyaşık bir yıl sahte kimlik kullanarak günlük yaşamına devam etti. Yaşar\'ı bulmak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kalabileceği adresleri tespit etti. Yaşar\'ın merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis, fiziki takip sonucu zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

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