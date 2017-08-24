T24 LogoT24 Logo
Gündem

16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hayrullah Yaşar, polis tarafından yakalandı

24 Ağustos 2017 04:09

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hayrullah Yaşar, polis tarafından yakalandı. 
Farklı zamanlarda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hayrullah Yaşar, iddiaya göre yaklyaşık bir yıl sahte kimlik kullanarak günlük yaşamına devam etti. Yaşar\'ı bulmak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kalabileceği adresleri tespit etti. Yaşar\'ın merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis, fiziki takip sonucu zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

FOTOĞRAFLI 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANAHayrullah YaşarYaşarSeyhanEmniyet Müdürlüğü SuçAraştırma Büro AmirliğiDağlıoğlu MahallesiSağlıkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24