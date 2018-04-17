16 yıl boyunca Bank Asya'da yöneticilik yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK Başkanı olarak atandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na, Bakanlar Kurulu kararıyla Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Taşkesenlioğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası, "FETÖ" ile ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya'da 16 yıl boyunca yöneticilik yapmıştı.

Yeni SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, söz konusu bankada Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Ocak ayı başında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

SPK'nın internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu bir süredir boştu.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı.

30.03.2012 – 06.02.2014 tarihleri arasında Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK'nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

Taşkesenlioğlu 2017 yılının Haziran ayına kadar bu koltukta kalmıştı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu Evli ve üç çocuk babasıdır.