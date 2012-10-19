16 yeni Yargıtay üyesi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) boş bulunan 16 Yargıtay üyeliğine geçecek isimler belirlendi.

Yeni üyelerin bazıları şöyle;

Necmi Özer

Mustafa Kemal Özcelik

Oktay Acu

Ömer Faruk Herdem

Özcan Turan

Hacı Osman Kaya

Gürler Dursun

Hanif Keskin

Öznur Kakillioğlu

Nesrin Şengün

Dr. İlyas Şahin

Alp Arslan

Refik Sarıoğlu

Seyfettin Tuncer

Muhsin Şentürk



En dikkat çeken isim M. Kemal Özçelik



HSYK'nın üye seçtiği 16 isim arasından Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal Özçelik'in ismi dikkat çekti. Özçelik, hakim ve savcıların tüm özlük işlerini yapan genel müdürlüğün başında bulunuyordu. Özçelik, artık mesleğine Yargıtay'da üye olarak devam edecek.



Adaylar arasında ilginç isimler vardı



HSYK boş bulunan 16 Yargıtay üyeliği için yayınladığı 5 bin 245 kişilik aday listesinde ilginç isimler dikkat çekmişti. Şemdinli Savcısı iken Şemdinli iddianamesi yüzünden meslekten çıkarılan ve anayasa değişikliğinin ardından Ankara Savcısı olarak mesleğe kabul edilen Ferhat Sarıkaya, Balyoz hâkimi Ömer Diken, “Futbolda şike” davası hâkimi Mehmet Ekinci ile Ergenekon soruşturmasını başlatan Zekeriya Öz de listede vardı.