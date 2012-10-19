16 yeni Yargıtay üyesi belirlendi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) boş bulunan 16 Yargıtay üyeliğine geçecek isimler belirlendi.
Yeni üyelerin bazıları şöyle;
Necmi Özer
Mustafa Kemal Özcelik
Oktay Acu
Ömer Faruk Herdem
Özcan Turan
Hacı Osman Kaya
Gürler Dursun
Hanif Keskin
Öznur Kakillioğlu
Nesrin Şengün
Dr. İlyas Şahin
Alp Arslan
Refik Sarıoğlu
Seyfettin Tuncer
Muhsin Şentürk
En dikkat çeken isim M. Kemal Özçelik
HSYK'nın üye seçtiği 16 isim arasından Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mustafa Kemal Özçelik'in ismi dikkat çekti. Özçelik, hakim ve savcıların tüm özlük işlerini yapan genel müdürlüğün başında bulunuyordu. Özçelik, artık mesleğine Yargıtay'da üye olarak devam edecek.
Adaylar arasında ilginç isimler vardı
HSYK boş bulunan 16 Yargıtay üyeliği için yayınladığı 5 bin 245 kişilik aday listesinde ilginç isimler dikkat çekmişti. Şemdinli Savcısı iken Şemdinli iddianamesi yüzünden meslekten çıkarılan ve anayasa değişikliğinin ardından Ankara Savcısı olarak mesleğe kabul edilen Ferhat Sarıkaya, Balyoz hâkimi Ömer Diken, “Futbolda şike” davası hâkimi Mehmet Ekinci ile Ergenekon soruşturmasını başlatan Zekeriya Öz de listede vardı.