16 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Ersin Taşdemir kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, merkez Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Hunat Mahallesi, Hunat Katlı Otopark yanında meydana geldi. Tatil günlerinde cep telefonu aksesuarı satan arkadaşlarının yanına giden Ersin Taşdemir belirlenemeyen nedenle bir kişi tarafından karnında bıçaklandı. Ağır yaralanan Taşdemir, çevredeki esnafın otomobiline bindirilerek Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen lise öğrencisi Ersin Taşdemir kurtarılamadı. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için geniş soruşturma başlattı.

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