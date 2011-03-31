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16 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI İSTANBUL (A.A)

31 Mart 2011 23:30

-16 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ İDDİASI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Maltepe'de 16 yaşındaki genç kıza şantaj yaparak tecavüz ettiği öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, Kartal Adliyesinde cumhuriyet savcısınca sorgulandıktan sonra mahkemeye sevk edilen 5'i 18 yaşından küçük 7 zanlı tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki N.G, ailesine, elinde çıplak fotoğrafları olduğunu ileri süren kişinin kendisine şantaj yaparak bir eve götürdüğünü, burada ve başka evlerde kendisine bir hafta süreyle tecavüz edildiğini söylemişti. Ailenin ihbarı üzerine çalışma başlatan Maltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşları 18'den küçük 5 zanlı ile 18'den büyük 2 zanlıyı gözaltına almıştı.

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