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Yaşam

16 yaşındaki kıza tecavüz eden iki polis serbest bırakılmış!

Kendilerinden yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden polislerin serbest bırakıldığı ortaya çıktı

14 Eylül 2013 21:26

 

Adana’da iki polis memuru, yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğuna 3 saat gezdirdikten sonra, ekip aracında tecavüz etti. Kızın şikâyeti üzerine 2’si polis 4 kişi hakkında 7 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı ancak polisler serbest bırakıldı.

Gaziantep’te evinden kaçıp Adana’ya gelen 16 yaşındaki H.P. adlı genç kız, halk otobüsünde tanışıp, iddiaya göre ailesine göndermesi için yardım istediği polis memuru tarafından, polis aracında tecavüze uğradı. Sokakta kalan kıza bir kişi de aracında tecavüz etti. Genç kızın şikâyeti üzerine 2’si polis memuru 4 kişi hakkında 7 yıl ile 29 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Yirun ve Özan Taşoyar’ın haberine göre, davanın ilk duruşmasında evli ve 2 çocuk babası polis memuru D.T. (38), iddiaları reddetti. Halk otobüsünde bir yaşlı adama yardım ettiğini, H.P.’nin de kendisine “İşte polis böyle olmalı” demesiyle tanıştıklarını belirterek, “20 yaşında, adının Perihan olduğunu, otobüs hostesliği yaptığını söyledi. Kalacak yer için yardım isteyince arkadaşın evine götürdüm, Ondan sonrasından haberim yok. Evden kaçan kötü bir kız izlenimi yaratmadı. Neden iftira attığını bilmiyorum.” dedi.

 

‘Rızasıyla ilişkiye girdik’

 

Hakkında 14.5 yıl hapis istenen polis memuru H.İ. ile 7 yılla yargılanan DJ A.K. de suçlamayı kabul etmedi. Sadece H.P.’ye yardımcı olduklarını söyledi. 29 yıl hapsi istenen kebapçı C.G. ise genç kızın yolda giderken kendisine el kaldırdığını belirterek, “Aracın içinde kendi rızasıyla ilişkiye girdik” dedi.

 

‘Anneme gönderin’ dedi, yardım istedi

 

Gaziantep’te yaşayan H.P., tecavüze uğradığı gerekçesiyle bir yıl yurtta kaldı. Sonra babasından boşanan annesine teslim edildi. 26 Mart’ta annesinden habersiz evden kaçıp Adana’ya gitti. İddiaya göre geceyi parkta geçiren kız, ertesi gün halk otobüsünde resmi kıyafetli polis memuru D.T. (38) ile tanıştı. Polis peşinden geldi, cep numarasını verdi. Kız 3 saat sonra arayıp otogardan annesine göndermesi için yardım istedi. D.T. ekip arkadaşı H.İ. (37) ile polis aracıyla genç kızı aldı. 3 saat gezdirdikten sonra polis araçlarının bulunduğu bir yerde, H.İ. araçtan indi, D.T. arka koltuğa geçti. Genç kız D.T.’nin ilişki teklifini reddetti. Ama tecavüzden kurtulamadı. Polis memuru daha sonra kızı radyoda DJ’lik yapan arkadaşı 29 yaşındaki A.K.’nin evine götürdü.

 

Issız yere götürdü

 

Bir gün bu evde kalan H.P., evden çıkıp otogara giderken yanında aracıyla duran C.G. (24), “Gideceğin yere götüreyim” dedi. Zorla ıssız yere götürüp tecavüz etti. Sabah da bir otelin önüne bıraktı. Polisin şüpheli bulup kimlik sorduğu H.P. polislerin isimlerini verdi. İddialar üzerine polis memurları D.T., meslektaşı H.İ., küçük kızın kaldığı evin sahibi A.K. ile kıza tecavüz eden kebapçı C.G. yakalandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 2’si polis 4 kişi hakkında ‘çocuğa cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından dava açıldı. Duruşma, H.P.’nin duruşmaya çağırılıp dinlenmesi için ertelendi.

 

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