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16 yaşındaki genç, tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, G

06 Nisan 2018 14:48

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, G.Ç. (16), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı H.Ö. (31) ile S.G.\'yi (22) bıçaklayarak yaraladı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bayraklı\'da Sevgi Yolu\'nda meydana geldi. Yolda yürüyen G.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle H.Ö. ve S.G. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, G.Ç. yanında bulunan bıçakla S.G.\'yi bacağından yaralayıp kaçtı. G.Ç., yaklaşık 100 metre ileride kendisini yakalayan H.Ö.\'yü de göğsünden bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, S.G.\'yi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, H.Ö.\'yü de Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan H.Ö.\'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olaydan sonra kaçarak polis merkezine gelen G.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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