16 yaşındaki genç kız, telefonuna el koyan babasını hırsızlıkla suçlayarak polise ihbar etti

ABD’nin Ohio eyaletinde 16 yaşındaki bir genç kız cep telefonuna el koyduğu için babasını hırsızlıkla suçlayarak polise ihbar etti.

Sputnik'in haberine göre, Ohio'da polis,12 Ocak Cumartesi günü saat 13.30 civarında aldıkları bir hırsızlık ihbarı üzerine South Euclid'deki bir eve sevk edildi.

Polis olay yerine vardığında ise, 16 yaşındaki genç kızın cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle babasını ihbar ettiği anlaşıldı.

Genç kız bunun bir hırsızlık olduğu, telefonun kendisine ait olduğunu iddia etti.

Ancak babası, yetkililere kızını cezalandırmak üzere cep telefonuna geçici olarak el koyduğunu açıkladı.

Polis memurları da genç kıza, 16 yaşında ebeveynlerinin parasıyla bir cep telefonu sahibi olmasının bir ‘hak' değil, ‘ayrıcalık' olduğunu söyledi. Polisler ayrıca telefonunu geri almak istiyorsa babasının kurallarına uyması gerektiği önerisinde de bulundu. Asılsız ihbarından dolayı kıza yaptırım uygulanmazken, babasına da dava açılmadı.

Cep telefonsuz kalan genç kızın şu anki durumu bilinmiyor.

Bu tür asılsız ihbarlar Amerika'da ilk kez yaşanmıyor. Eylül ayında telefon hırsızlığıyla suçlanan bir kadın da aynı şekilde beraat etmişti. Söz konusu suçlama, iPhone 6'sını çaldığı gerekçesiyle eski eşi tarafından yöneltilmişti. Ancak sonrasında; babanın söz konusu telefonu 15 yaşındaki kızına Noel hediyesi olarak aldığı, annenin de çocuğunu cezalandırmak gerekçesiyle telefona bir süreliğin el koyduğu ortaya çıkmıştı.