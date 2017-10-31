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16 yaşındaki Emirhan, yatağında ölü bulundu

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, lise öğrencisi 16 yaşındaki Emirhan Güneşli'yi sabah uyandırmak için odasına giren ailesi, tepki vermediğini görünce yardım istedi

31 Ekim 2017 15:50

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, lise öğrencisi 16 yaşındaki Emirhan Güneşli\'yi sabah uyandırmak için odasına giren ailesi, tepki vermediğini görünce yardım istedi. Emirhan Güneşli\'nin yaşamını kaybettiği belirlenirken, kalp krizi ihtimali üzerinde duruldu.
Kartepe Maşukiye Mahallesi\'nde oturan Emirhan Güneşli\'yi sabah uyandırmak isteyen ailesi odasına girdi. Yatağında bulunan Emirhan Güneşli\'nin tepki vermediğini gören ailesi hemen 112 Acil\'e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, Emirhan Güneşli\'nin öldüğünü belirledi. Emirhan Güneşli\'nin cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan gencin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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