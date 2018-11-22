16 yaşındaki çocuk, internette 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolar karşılığında satıldı!

Güney Sudan'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu Facebook'tan açık artırma ile 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolar karşılığında satıldı.

25 Ekim tarihinde sosyal medya platformu Facebook üzerinden verilen ilanın 15 gün boyunca sitede kaldığı ortaya çıktı. Olayın farkına varan Facebook ilanı derhal kaldırdı, ancak genç kızın 3 Kasım'da evlendirildiği ortaya çıktı. İddiaya göre aralarında Güney Sudanlı üst düzey hükümet yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi açık artırmaya katıldı. Müzayedeyi kazanan, genç kızın ailesine 500 inek, 3 araba ve 10 bin dolar başlık parası verdi.

Facebook: Bu gönderi politikamızı ihlal ediyor

Çocuk gelin evlendirildikten bir hafta sonra ilanın farkına varan Facebook'un Euronews'e yaptığı açıklamada, "Bu gönderi, insan ticaretine karşı politikalarımızı ihlal ediyor. Paylaşım, sayfa, reklam ya da grup; Facebook hiçbir şekilde insan ticareti yapılmasına izin vermemektedir" dendi.

EuroNews'te yer alan habere göre Facebook sözcüsü, ilanı derhal kaldırdıklarını, ilanı siteye yükleyen kişinin profilini de temelli olarak kapattıklarını belirtti ve "Politikalarımıza aykırı içeriklerin tespitinde kullandığımız yöntemleri sürekli olarak geliştiriyoruz. Emniyet ve güvenlik ekibimizin kapasitesini 30 bin kişinin üstüne çıkarırken, teknolojik yatırımlarımıza da devam ediyoruz" dedi.

Facebook rapor edilen paylaşım, şahıs ve grupların mümkün olan en kısa sürede gözden geçirildiğinden emin olmak için istihdam edilen personelin 7/24 çalıştığını ifade etti.

"Teknolojinin barbarca kullanılması"

İnsan hakları örgütleri olayı tepkiyle karşıladı. Uluslararası yardım kuruluşu Plan International da yaşanan bu durumu 'teknolojinin barbarca kullanılması' olarak nitelendirdi. Kurumun Güney Sudan Temsilcisi George Otim, "Teknolojinin barbarca kullanılması modern köle pazarlarını çağrıştırıyor. Günümüzde, bu devirde dünyanın en büyük sosyal ağında bir kızın evlilik için satılması inanılır gibi değil" şeklinde konuştu.

Diğer ailelerin de aynı yolu izlemesinden endişe ediliyor

Aktivistler yerel medyada geniş yer bulan bu haberin bazı aileleri cesaretlendirmesi konusunda da endişeli. Euronews'e konuşan Plan International Basın Sözcüsü Susannah Birkwood, müzayedeyi kazanan kişinin aynı zamanda genç kızın akrabalarına cep telefonu ve yatak hediye ettiğini söyledi. Birkwood, Plan International'ın önceliğinin kız çocuklarının refahını garanti altına almak olduğunu belirtti.

Güney Sudan'da 18 yaşından öncesi evlilik yasal değil, ancak ülkede çocuk evlilikleri oldukça yaygın. İnsan hakları kuruluşları Güney Sudan'da kızların yüzde 52'sinin 18 yaşından önce evlendirildiğini belirtiyor.