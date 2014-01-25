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Yaşam
Deutsche Welle

16 yaşındaki çocuk banka soydu

Bavyera Eyaleti'nde Bad Füssing-Würding'de 16 yaşındaki lise öğrencisi oyuncak bir silahla bir banka şubesini soyarak, bisikletle kaçtı. Polis çocuğu Avusturya sınırında yakaladı.

25 Ocak 2014 19:28


Polis 16 yaşındaki lise öğrencisinin dün Bad Füssing-Würding'de bir banka şubesine gelerek elindeki oyuncak silahla çalışanları tehdit ettiğini açıkladı. Çalışanlar bir banka çalışanına silahını doğrultan soyguncuya parayı vermeyi kabul etti. Bankayı hızla terkeden soyguncu kapı önündeki bisikletiyle kaçmayı başardı. Olay yerindeki bir görgü tanığı soyguncuyu otomobiliyle takip etti. Ancak kısa bir süre sonra soyguncu gözden kayboldu.

Bavyera polisinin arama çalışmaları kısa sürede netice verdi. Polis genç soyguncuyu Avusturya sınırında yakaladı. Soyguncunun polise direnmeden teslim oldugu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Bavyera Eyaleti Bad Füssing-WürdingAvusturyaBad Füssing-WürdingDeutsche Welle Türkçe DW/DPA

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