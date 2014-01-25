16 yaşındaki çocuk banka soydu



Polis 16 yaşındaki lise öğrencisinin dün Bad Füssing-Würding'de bir banka şubesine gelerek elindeki oyuncak silahla çalışanları tehdit ettiğini açıkladı. Çalışanlar bir banka çalışanına silahını doğrultan soyguncuya parayı vermeyi kabul etti. Bankayı hızla terkeden soyguncu kapı önündeki bisikletiyle kaçmayı başardı. Olay yerindeki bir görgü tanığı soyguncuyu otomobiliyle takip etti. Ancak kısa bir süre sonra soyguncu gözden kayboldu.

Bavyera polisinin arama çalışmaları kısa sürede netice verdi. Polis genç soyguncuyu Avusturya sınırında yakaladı. Soyguncunun polise direnmeden teslim oldugu açıklandı.