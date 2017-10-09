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16 yaşındaki çocuğun girdiği genelev 1 ay mühürlendi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu, 16 yaşındaki bir çocuğun dayısı ile gittiğini belirlediği Nazilli İlçesi'ndeki genelevi 1 ay süreyle mühürlendi

09 Ekim 2017 17:09

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu, 16 yaşındaki bir çocuğun dayısı ile gittiğini belirlediği Nazilli İlçesi\'ndeki genelevi 1 ay süreyle mühürlendi.
Olay, geçen 6 Ekim Cuma günü meydana geldi. İsimi açıklanmayan 16 yaşındaki çocuk, iddiaya göre, amcasıyla birlikte Nazilli\'deki geneleve gitti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde olay ortaya çıktı. Genelevi denetleyen polisler, 16 yaşındaki erkek çocuğunun 3 numaralı genelevden çıktığı fark ederek kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada, yaşı 18\'den küçük olan çocuğun dayısı tarafından geneleve sokulduğu belirlendi. Aydın Valiliği Zührevi Hastalıklar Fuhuşla Mücadele Komisyonu\'nun aldığı kararla genelevi bir ay süreyle mühürlendi.

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