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16 yaşındaki Cansu Çartı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken iddia; 17 yaşındaki katil nasıl silah aldı?

Cansu’nun arkadaşı, katil zanlısının silah almak için hırsızlık yaptığını öne sürdü

11 Şubat 2017 21:19

İstanbul Bağcılar’da, ayrıldığı erkek arkadaşının sokak ortasında pompalı tüfekle katlettiği 16 yaşındaki Cansu Çartı'nın ölümüne ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cansu’yu annesinin işlettiği börekçiye ait el arabasıyla yürürken öldüren 17 yaşındaki zanlı M.A.K. polise teslim oldu. Cansu’nun ortaokul arkadaşı H.K., çocuk yaştaki zanlının cinayette kullandığı silahla ilgili bir iddia ortaya attı.

 

‘Tüfeğe nasıl ulaştı?’

 

H.K., M.A.K.’nın kendisinden ayrılan Cansu’yu bir süredir mesajla tehdit ettiğini söyledi. “Erkek arkadaşını yüz yüze hiç görmedim ama konuşmuşluğumuz vardı” diyen H.K., şöyle devam etti:

''2-3 yıl önce bu çocuk benim kuzenime, elimde fotoğrafın var diyerek şantaj yapmış ve para istemişti. O zaman konuşmuştum kendisiyle. Cansu’yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış. Ve bu kişi daha 17 yaşında. Cansu çok iyiydi. Bugüne kadar kötü sözünü işitmedim hiç.”

Polisin, katil zanlısının cep telefonu çalarak tüfek almasıyla ilgili iddiayı araştırdığı bildirildi. Ayrıca zanlının, tüfeği kimden aldığı da araştırılıyor.

 

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