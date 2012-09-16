16 yaşında karnında bebeğiyle öldü

Ağrı'da 16 yaşındaki Z.Ö. karnındaki 8.5 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Çocuk yaşta evlendirilen anne adayının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, 11 Eylül Salı Salı günü Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Suluçem Köyü'nde meydana geldi. Aynı köyde oturan Z.Ö. ile 26 yaşındaki Mehmet Ali Kaya, bir yıl önce ailelerinin rızasıyla imam nikahıyla birlikte yaşamaya başladı. Bu beraberliğinden 8.5 aylık hamile olan Z.Ö., aniden rahatsızlanınca yakınları tarafından köy minibüsüyle devlet hastanesine getirildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yoğum bakıma alınan Z.Ö. ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuk yaşta hamile olan anne adayının kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşamını yitiren anne adayını küçük yaşta evlendiren anne ve babası hakkında soruşturma başlatıldı.

'Eşimin 15 yaşında olduğunu bilmiyordum'

Z Ö.'nün ölüm haberini alan yakınları Kürtçe ağıtlar yakarken, kocası Mehmet Ali Kaya, eşinin rahatsızlandığı sırada ilçede olduğunu belirtti. Kaya şunları anlattı: "Eşim 8.5 aylık hamileydi. Kendisi hastalandığında ben ilçe merkezindeydim. 'Eşin kalp krizi geçiriyor' diye haber geldi. Onlar yoldaydı ben de hemen hastaneye geldim. Acil serviste tedaviye alındı. Daha sonra durumunun ağır olduğu anlaşılınca yoğun bakıma aldılar. Aradan 10 dakika geçti eşimin ve bebeğimin öldüğünü söylediler. Dünyam yıkıldı. Evlendikten kısa süre sonra resmi nikah için Kaymakamlığa gittim. Eşimin o zaman 15 yaşında olduğunu bilmiyordum. Nüfus Müdürlüğü'ndeki memur, eşimin 15 yaşında olduğunu resmi işlemler için 18 yaşını beklememiz gerektiğini söyledi. Ben eşimin yaşını o zaman öğrendim. Ailesi de kızının evlilik için küçük olduğunu söylemedi."

'Hastaneye geldiğinde solunumu ve kalbi durmuştu'

Z.Ö.'ye ilk müdahaleyi yapan, o gün acil serviste nöbetçi doktor olarak görevli Nöroloji Uzmanı Gaye Eryaşar ve Kadın Doğum Uzmanı Pelin Elif Özbay şu bilgileri verdi:

"Hasta bize intikal ettiğinde, ilk müdahaleyi yaptık. Solunumu ve kalp atışları durmuştu. Yine de kalp masajı ve solunum cihazıyla solunum desteği sağladık. Anne adayı ve bebeği müdahalelere cevap vermedi. İkisi de hayatını kaybetti. Daha 16 yaşındaydı. Kesin ölüm sebebinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Ancak yapılacak otopsi sonucu belli olur. Bizler anne adaylarından şunu istiyoruz, gebeliğinizi hissettiğiniz andan itibaren mutlaka doktor kontrolünde gebeliğinizi takip edin. Hayatını kaybeden anne adayının gebeliğinin doktor kontrollerinde olmadığını yakınlarından öğrendik."