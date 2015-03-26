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16 yaşında imam nikahıyla evlendirilen ve eşinden şiddet gören genç kadın, intihar etti!

'Bu intihar değil, intihara teşvik'

26 Mart 2015 09:48

Van’da 16 yaşındayken imam nikahıyla evlendirilen ve şiddet gördüğü için altı ay boyunca sığınma evinde kalan 18 yaşındaki N.S., dün gece silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde iki yıl önce 16 yaşındayken evlendirilen ve imam nikahlı eşiyle bir yıl yaşayan N.S., şiddet gördüğü için altı ay boyunca kadın sığınma evinde kaldı. Bir süre önce ailesinin yanına dönen N.S. dün gece evdeki silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna dün gece götürülen N.S.’nin cenazesi, yapılan otopisinin ardından Van Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Çoban’ın da aralarında bulunduğu kadınlar tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ağrı’nın Doğubeyazıt İlçesi Kamercik Köyü’ne cenaze aracıyla gönderildi.

 

'Bu intihar değil intihara teşvik'

 

Van Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Çoban, N.S.’nin intiharının sıradan olmadığını ve benzer vakaların intihar değil intihara teşvik olduğunu belirterek, “Ölüme sebebiyet veren herkes suçludur. Ölüme sebebiyet veren herkesin cezalandırılmasını istiyoruz. Aile içi şiddet gören veya küçük yaşta evlendirilen kadınlar partimize başvunsun. İntihar çözüm değil. Bizden yardım isteyin” dedi.

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