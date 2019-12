16 yaşında ‘Atlantik’i geçecek

T24

YARIŞA YOGAYLA HAZIRLANDI



10’uncu sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Bayar tarihe geçmek için yarışacak. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Kanarya Adaları’nın Las Palmas kentinde, dünya turundaki Cumhur Gökova’nın yelkenli teknesine binerek Atlantik’i geçecek olan 16 yaşındaki İdil Bayar, “Hayallerimi gerçekleştireceğim için mutluyum” dedi.Aytül- Cüneyt Bayar çiftinin tek çocukları, Işıkkent Okulu 10’uncu sınıf öğrencisi Bayar, 8 yaşından beri gönül verdiği yelken sporunda çıtasını her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Optimist ve lazer alanlarında başarısını kanıtladıktan sonra, daha büyük teknelere geçen İdil, Sadun Boro’dan sonra tekneyle dünya turu yapan ikinci Türk olan Cumhur Gökova’nın ekibine katıldı.Yıllar sonra yeniden dünya turuna çıkan Gökova, İdil’i teknesinin en genç tayfası olarak Atlantik geçişine katılmaya ikna etti. İdil, World Cruising Club tarafından düzenlenen Uluslararası ARC 2010 yarışı çerçevesinde Gökova teknesiyle Atlantik geçişi yaparak “World of the Yacht Ocean” belgesi alacak ve “Atlantik’i geçen en genç Türk kızı” olacak. Gökova mürettebatı, Kanarya Adaları’nın Las Palmas kentinden, Karayip Denizi’nin güneyindeki Santa Lucia adasına 17- 18 günde varabilirse, en hızlı ekip unvanını da hak edecek.Kızlarının heyacanını başından beri destekleyerek paylaşan Aytül- Cüneyt Bayar çifti de, İdil’in başarıyla döneceğinden emin olduklarını söyledi. Ev kadını anne Aytül Bayar(40), kızına güvendiğini ve gurur duyduğunu belirtti. Baba Cüneyt Bayar (45) da, İdil’in yapacağı işin ciddiyetinin farkında olduğunu söyleyerek, “Başarıyla döneceğinden eminiz” diye konuştu.Zorlu yarış için hazırlıklarını tamamlayan İdil Bayar, İzmir’den ayrılırken DHA muhabiriyle heyecanını paylaştı. Bayar, “Gökova”’ teknesinde aralarında iki Rus’un da bulunduğu 8- 9 kişilik bir mürettebatla Atlantik geçişi yapacağını söyledi. Daha önce Yunanistan’ın Rodos Adası’nda katıldığı bir yarışta “en genç kaptan” unvanı aldığını hatırlatan Bayar şunları söyledi:“Bu kez Atlantik’i geçen en genç Türk kızı olacağım. Hayallerimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum.” 21 Kasım’da Las Palmas’tan başlayacak ve Karayip Denizi’nin güneyindeki Santa Lucia Adası’nda sona erecek yarış için bazı çalışmalar yaptığını kaydeden İdil, özellikle koşu ve yoga ile yarışa hazırladığını söyledi. Bu başarıya imza attıktan sonra gençleri yelkene kazandırmak için çaba göstereceğini kaydeden Bayar, “Endüstri mühendisi olmak istiyorum. Ama deniz ve yelkenden kopamam” dedi.