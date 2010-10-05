16 trilyonluk iş AKP'li müteahhide verildi

MEHMET DEMİRKAYA T24





Türkiye’nin organize edeceği 2012 Dünya Atletizm Şampiyonası için yapılacak olan, İstanbul Atletizm Spor Salonu ihalesini AKP’li müteahhit üstlendi. Davet usulüyle yapılan ihaleyi, yönetim kurulu başkanlığını AKP’li Abdi Kurt’un yaptığı Martaş firması, yaklaşık 16 trilyon liraya aldı.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün, Kamu İhale Kanunu’n 21. maddesinin (b) fıkrasına göre(İhaleye davet edilen belirli firmalarla yapılan pazarlıkla sonucun belirlendiği ihale) ihale ettiği “İstanbul Atletizm Spor Salonu Yapım İşi” sonuçlandı. 11 firmanın teklif verdiği ihaleyi, merkezi Mersin’de bulunan Martaş Uluslar arası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, ihaleyi 16 milyon 388 bin TL’ye alan Martaş firmasıyla 15 Eylül 2010 tarihinde sözleşme imzaladı. İhalenin sonucu 22 Eylül 2010 tarihinde Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edildi.





AKP’li aday adayının firması





Martaş firmasının büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Abdi Kurt, 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıklamıştı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun olan Abdi Kurt’un, aday adaylığıyla ilgili açıklamalarda AKP’nin kurucu il sekreteri olduğu da belirtilmişti. Ancak AKP Kurt’u aday göstermemişti.





Türkiye zor durumda





Türkiye’nin düzenleme sözü verdiği, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ile ilgili olarak, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) İnceleme Heyeti geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmişti.



IAAF İnceleme Heyeti üyelerinden Prof. Dr. Helmut Digel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Memmet Terzi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, organizasyona 18 ay kala, tesisin olmayışının kendilerini endişelendirdiğini söylemişti.



Digel, basında yer alan açıklamalarında şöyle demişti:



“Bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasına 2007 yılında karar verildi. 3 yıldır bu salon hazır değil. 2 günlük ziyaretimiz sırasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük. Organizasyon Sinan Erdem Basketbol Salonu’nun yanında yapılacak yeni bir arenada yapılmasına karar verilmiş. Salonun yapılması konusunda finansman garantisi aldık. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu arenayı yapmaya hazır. Ancak zorlu bir süreç var. Salonun 1 yıl içinde bitirilmesi gerekiyor”.



Spor salonunun yapımında yaşanan gecikmeye atfen “Türkiye'den organizasyon alınabilir mi?” şeklindeki bir soru üzerine ise Digel, “Böyle bir risk var. Ancak buna IAAF Konseyi ve Başkan karar verecek” demişti.







