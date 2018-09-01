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16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi

Serpil KIRKESER İSTANBUL, (DHA) - EYÜP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi

01 Eylül 2018 19:00

Serpil KIRKESER İSTANBUL, (DHA) - EYÜP\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi\'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edindi.Söz konusu adrese 28 Ağustos\'ta yapılan operasyonda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen G.D. yakalandı. G.D.\'nin \"Uyuşturucu madde ticareti yapmak\" ve \"Hükümlünün ve tutuklunun kaçması\" suçlarından da arandığını tespit edilirken, yapılan aramada 3,41 gram esrar, 16 adet saksı içerisinde hint keneviri ve 335,35 gram toz halinde hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli G.D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

(FOTOĞRAF)
 

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