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Spor

16 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 16

16 Ocak 2019 12:35

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor
20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

- Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) ertelenen Boluspor - Galatasaray maçının tarihini açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ
11.00 Akhisarspor maçının hazırlıkları basına kapalı idmanla devam edecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde Ümraniyespor maçının çalışmaları sürecek.
10.00 CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'u ziyaret edecek.
21.45 Ali Koç, \'Camiaya Sesleniş\' programında konuşucak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
20.30 Juventus - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 BC Nizhny Novgorod - Banvit
- Kadınlar Euroleague
19.30 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL
- Erkekler Şampiyonlar Ligi
17.30 Halkbank - Zenit Kazan
- Erkekler Challenge Cup
23.00 SC Portugal Lisboa - Maliye Piyango
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları
17.00 VakıfBank - Beşiktaş
17.30 Nilüfer Bld. - Türk Hava Yolları
18.00 Aydın B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld.
19.00 Fenerbahçe Opet - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.30 Halkbank - Eczacıbaşı VitrA

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