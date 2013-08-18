1,6 milyon yeşil kartlı 'gelir testi'nden kaldı

Türkiye'de 2012 yılının başlangıcında yaklaşık 9.4 milyon "yeşil kartlı" bulunduğu, gelir testi uygulaması sonrasında ise bu sayıda ciddi bir düşüş yaşandığı bildirildi. Bu karta sahip olanların önemli bir bölümünün haksız yere sağlıktan yararlandığı ifade edildi. Aslında bu kişilerin gelir düzeylerinin prim ödeyerek sağlıktan yararlanmaya müsait olduğu açıklandı.



Milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, bugün gelinen noktada, yeşil kartlıların önemli bir bölümünün gelir testine takıldığı görülüyor. Son verilere göre 9.4 milyon yeşil kartlı sayısı gelir testinin devreye girmesiyle şimdilerde 7.8 milyon kişiye geriledi. Böylece 1.6 milyon kişi artık “prim ödeyerek” sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Urfa testten kaldı

Gelir testinin en çok yapıldığı ilimiz nüfusu nedeniyle İstanbul. İstanbul’da her 17 kişiden biri gelir testine girmiş. Ancak nüfusla orantılandığında, Doğu ve Güneydoğu illerimiz, en çok gelir testi yapılan iller olarak görünüyor. Örneğin Şanlıurfa’da neredeyse her üç kişiden birisi gelir testine girmiş. Bu ilimizi, Diyarbakır, Van ve Malatya takip ediyor.

Bu sonuçlar, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde sosyal güvencesizliğin yani herhangi bir sosyal güvenlik hakkına sahip olmayanların oranının diğer bölgelere göre oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Dikkat! kaçana ceza var

Gelir testi sonucu primlerinin devlet tarafından ödenmesi gereken kişilerin testleri her yıl tekrarlanıyor. Kişilerin beyanlarının doğruluğu ve bu beyanlarının sürekliliği bu yolla sürekli kontrol altında tutuluyor.

Gelir testi yaptırması için kendisine tebligat gönderilenlerden bir ay içinde gelir testi yaptırmayanların gelirleri asgari ücretin iki katı olarak değerlendiriliyor ve bu tutar üzerinden prim yatırması gerektiğine hükmediliyor. Bu da yüklü bir borç çıkabiliyor.