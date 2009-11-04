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Dünya

16 kocalı mafya anası

Çin’de 16 sevgilisi olan bir mafya anası, yasadışı kumarhane işletmek ve rüşvetten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

04 Kasım 2009 02:00

Çin’de 16 sevgilisi olan bir mafya anası, yasadışı kumarhane işletmek ve rüşvetten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in güneyindeki Chongqing’deki bölge mahkemesinde görülen davada 46 yaşındaki Xie Caiping, otel, gece kulübü ve kafelerde 20’den fazla kumarhane işletmek, uyuşturucu satışı yapmak ve yasadışı işlerine göz yumması için polise rüşvet vermekle suçlandı.

Küfür etti, hâkim uyardı

Eski il emniyet müdür yardımcısının baldızı olan Xie Caiping, mahkemedeki küfürlü dili yüzünden hâkimden uyarı aldı. Aynı davada yargılanan 21 sanık, 1 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı. Xie Caiping mağdurlarından biri, “Onca suçun ardından sadece 18 yıl hapis cezası aldığını duyduğumuzda, kulaklarımıza inanamadık” dedi.

Lüks içinde yaşıyordu

“Ana” lakaplı Xie Caiping (46), yasadışı kumarhane işletmek, uyuşturu ticareti yapmak, polise rüşvet vermekle suçlandı. Mahkemede 16 âşığı olduğunu itiraf eden kadın, lüks villalarda yaşıyor, lüks araçlarla geziyordu

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