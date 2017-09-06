16 kişinin öldüğü heyelandan kurtuldu, aynı madendeki kazada öldü

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan İlçesi\'ndeki özel bir firmaya ait olan ve geçen yıl 16 işçinin yaşamını yitirdiği heyelandan saniyelerle kurtulan iş makinesi operatörü 43 yaşındaki Hayrettin Çaylı, aynı madende meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi.

Şirvan İlçesi\'ne bağlı Maden Köyü\'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesi operatörlüğü yapan 7 çocuk babası Hayrettin Çaylı, bugün saat 11.00 sıralarında hafriyat yüklü iş makinesiyle seyir halindeyken, henüz belirlenmeyen bir nedenle aracın kontrolünü yitirdi. Araç, kayıp, şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, operatör Çaylı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Hayrettin Çaylı\'nın 17 Kasım 2016 tarihinde aynı madende meydana gelen ve 16 işçinin hayatını kaybettiği heyelandan, saniyelerle kurtulduğu öğrenildi. Yakınları, Hayrettin Çaylı\'nın heyelan yaşanmadan saniyeler önce iş makinesine yüklediği hafriyatı maden dışına götürdüğü ve heyelandan kurtulduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI