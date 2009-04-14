16 kaynaktan alıntı yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Harp Akademileri Komutanlığı'nda yaptığı "Yıllık Değerlendirme Konuşması"nda sosyologlar başta olmak üzere siyaset bilimci, düşün ve devlet adamlarından toplam 16 kaynak kullandı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, konuşmasında en çok alıntıyı Atatürk'ten yaptı. Ünlü Fransız düşünür Montesquieu'nun "Kanunların Ruhu Üzerine" adlı kitabından da sık sık alıntı yapan Orgeneral Başbuğ, modern sosyologun kurucusu Max Weber'den de çokça alıntı yaptığı görüldü. Orgeneral Başbuğ, konuşmasında üç Türk bilim adamından da alıntı yaptı. Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Prof. Dr. İhsan Güneş ve Prof. Dr. Metin Heper'in eserleri de Orgeneral Başbuğa kaynaklık etti. ABD eski Başkanı John F. Kennedy ile geçtiğimiz hafta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Obama'nın Anıtkabir Özel Defterine yazdığı yazı ile Meclis'te yaptığı konuşmasından bazı bölümler de Orgeneral Başbuğ'un konuşmasına alıntı olarak yansıdı. Bunun yanısıra Orgeneral Başbuğ, önemli sosyolog, siyaset bilimcilerden de konuşmasında sık sık altıntı yaptı.



Orgeneral Başbuğ alıntı yaptığı bilim adamları şöyle: Samuel Huntıngton, Morris Janowıtz, Eliot Cohen, Sammy Smooha, Theodor Hanf, Chaim Kaufmann, Raymond Aron ve Anthony D. Smith.