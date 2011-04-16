-16. İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliğinin iş birliğiyle düzenlenen 16. İzmir Kitap Fuarı açıldı. Uluslararası İzmir Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in ''Odessa, İlyada ve Homeros'un toprağı olduğunu'', düşünceleri nedeniyle insanların yargılanmadığı bir Türkiye istediklerini ifade etti. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulundaki konuşmasında, cezaevindeki 27 gazetecinin, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapiste bulunmadığını söylediğini ancak 2407 davada gazetecilerin yargılandığını, bazılarının neyle yargılandığını bilmediklerini söyledi. -TÜRKİYE'NİN İLK OKUMA HARİTASI- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Bilge Kula da kendisinden önceki konuşmacıların özgürce konuştuğunu, kamu görevlisi olarak kendisinin sorumluluk taşıdığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Ben de özgür olmak isterdim. Bu sektörün demokrasiye, özgürlüklere katkı koyabileceği yapıya kavuşması bizim de görev alanlarımız içine girer. Sanat mutlaka özgürlük gerektirir. Özgürlük istemenin dile getirilmesi, bunun arkasına düşülmesi doğal. Bu eleştirileri dinlemekle yükümlüyüz. Bize düşen, bunlardan kendi alanımızla ilgili sonuç çıkarmak, bunları çalışmalarımıza yansıtmak.'' Türkiye'nin ilk okuma haritasını oluşturduklarını anlatan Kula, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın salı günü bu çalışmayı tanıtacağını bildirdi. Kula, çalışmanın Türk insanının ne sıklıkta ve ne tür kitap okuduğunu, eğitim ve yaş gibi etkenlerin bunu nasıl etkilediğini gösterdiğini belirtti. Edebiyat haritası çalışmasını bu yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyleyen Kula, yazarlara maddi destek verilmesi yönünde de çalışma yürüttüklerini kaydetti. Kula, İzmir'de de bir edebiyat evi oluşturulacağını, bu yere şair Attila İlhan'ın ismini vermeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. Açılışa, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, CHP İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Vali Yardımcısı Nevzat Ergün ve TÜYAP Kültür Fuarları Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da katıldı. Fuar, 24 Nisan'da sona erecek.