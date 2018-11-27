16 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli 16 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 9\'u tutuklanırken, 26\'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, FETÖ/PDY\'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cuma günü Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir\'in de aralarında bulunduğu 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır\'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 9\'u tutuklanırken, 26\'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

