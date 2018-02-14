16 ilde 20 askeri personele FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde 4 subay, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde 1 üsteğmen, 2\'si ihraç olan 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.