16 farklı sese sahip otomobil

Elektrikle çalışan otomobillerin sessiz çalışmaları sorun olduğu için elektrikli otomobillere sanal sesler eklenerek trafik içerisinde fark edilmeleri sağlanacak.



Otomobil üreticileri satışlarını artırmak için çevreci ürünlere ağırlık veriyor. Almanya’nın Frankfurt kentinde devam eden 63’üncü Uluslararası Otomobil Fuarı’nda da özellikle hibrid ve elektrikli otomobiller hemen her üreticinin standında yer aldı. Habertürk'ün haberine göre, halen sokaklarda dolaşan az sayıda elektrikli ve hibrid araçlarının önemli sorunu çok sessiz olmaları.



Fark edilmiyorlar



Şehir içerisinde hareket ederken yayalarla iç içe kalan geleneksel otomobiller motor sesleriyle kendilerini belli ediyorlar. Ancak elektrikli araçlar içten yanmalı motorların aksine elektrikli motorla hareket ettikleri için hiç ses çıkarmıyor. Hibrid araçlar ise şehir içerisinde benzinle çalışan motorlarının yerine düşük hızlarda elektrikli motorlarını kullandığı için aynı sadece elektrikle çalışan otomobiller gibi tamamen sessiz hareket ediyor. Bu da özellikle yayalar için büyük tehlike oluşturuyor. Zira geldikleri duyulmadığı için elektrikli otoların özellikle çocuklar açısından tehlikeli olacağı belirtiliyor. Üretici şirketler de araçlarını daha güvenli hale getirmek için ürünlerini biraz daha ‘sesli’ hale getirmeye karar verdi.



Giderken ağlayan otomobil



Nissan ve Toyota elektrikli otolarının daha güvenli hale gelmesi için bir dizi önlem almaya başladı bile. Nissan bir Japon müzik şirketiyle anlaşarak elektrikli otomobiller için özel sesler geliştirmeye başladı. Projeye göre elektrikli otomobiller için alışıla gelmedik sesler hazırlanarak hareket halinde algılanır hale getirilecek. Bir başka Japon müzik şirketi Datasystem Co. ise daha şimdiden elektrikli otolara takılmak üzere küçük bir cihaz geliştirdi bile. 140 dolara satılan cihaz aynı cep telefonlarında olduğu gibi 16 farklı ses çıkarıyor. Seslerin arasında sanal motor sesinden bebek ağlamasına kadar çok farklı sinyaller bulunuyor. Sesler otomobil çalıştığı andan itibaren devreye giriyor. Kullanıcı sesin seviyesini yükseltip azaltabiliyor veya seyir anında sesin türünü değiştirebiliyor. Uzmanlar böylece her elektrikli araç kullanıcısının kendi aracına özel ses geliştirebileceğini belirterek bunun yeni bir müzik ve sinyal sektörü açabileceğine işaret ediyor. Diğer elektrikli araç üreticilerinin de benzer çözümler üzerinde çalışması bekleniyor.